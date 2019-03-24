Супрун хочет уголовной ответственности за лекарства без рецепта

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министерство здравоохранения выступило за увеличение штрафов и введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта. Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала в интервью Радио Свобода.

"Для них (аптек - ред.) это дешевле, чтобы иметь бизнес, чем соблюдать закон. Сейчас Гослекслужба разрабатывает изменения к закону. И мы повышаем этот штраф. И мы также будем ставить уголовную ответственность за то, что выдают лекарства без рецепта", - заявила Супрун.

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В данный момент законом установлен штраф за лекарства без рецепта на уровне 120 гривен и многие аптеки пренебрегают им, отметила и.о. главы Минздрава.

Также Супрун напомнила, что не нужно пытаться лечить вирусные заболевания антибиотиками. Для их предотвращения она советует вакцинироваться, укреплять иммунитет и придерживаться правил личной гигиены.

8 марта Ульяна Супрун сообщила, что правительство утвердило Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, в связи с чем антибиотики будут продавать по рецепту.