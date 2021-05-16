Свыше полусотни людей пострадали из-за обрушения трибуны в синагоге в Израиле: видео
16.05.2021, 20:07
Фото: depositphotos.com
Свыше пятидесяти человек получили ранения в результате обрушения трибуны в синагоге города Гиват-Зеев. Об этом пишет Times of Israel.
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Медики сообщают, что 10 человек находятся критическом состоянии. Информации о том, остались ли под обломками еще люди, пока нет.
На опубликованной видеозаписи видно, что внезапно под верхним рядом трибуны проваливается пол. В полиции опубликовали кадры остатков трибуны.
- 30 апреля не менее 44 человек погибли при давке в узком переходе арены неподалеку от Цфата на севере Израиля, где отмечали религиозный праздник Лаг ба-Омер
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