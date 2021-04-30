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Десятки погибших на религиозном празднике в Израиле из-за давки в узком переходе – видео видео

30.04.2021, 06:52
Фото: ЕРА
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Не менее 44 человек погибли при давке в узком переходе арены неподалеку от Цфата на севере Израиля, где отмечали религиозный праздник Лаг ба-Омер. Об этом пишет газета The Jerusalem Post, видео публикуют пользователи соцсетей.

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Трагедия произошла близ горы Мерон, где собрались около 100 000 представителей ультрарелигиозной общины хасидов "Толдот Аарон". Издание уточняет, что свыше 100 человек получили травмы и ранения.

По данным Haaretz, в критическом состоянии шестеро, 18 человек – в тяжелом, а травмированных более 150.

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Изначально сообщалось, что обрушилась трибуна, но позднее это опровергли. Очевидцы пишут, что людей пустили в узкий переход, но выход из него по какой-то причине был заблокирован полицией. 

По данным источников в полиции, паника и давка были вызваны тем, что некоторые поскользнулись на ступеньках, в результате чего упали еще десятки человек. При этом в других местах арены не сразу поняли, что произошло: еще какое-то время продолжала играть музыка и все веселились.

Это было самое массовое собрание людей после гашения эпидемии COVID-19 в стране. Праздник отмечают в память о прекращении эпидемии во времена иудейского богослова Акивы

Видео: twitter.com/Israelcohen911, Chaim Azimov

Евгений Пилипенко
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Израиль смерть стадион обрушение давка трибуна
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