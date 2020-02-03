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В Танзании на службе из-за "священного масла" задавали 20 человек

В Танзании на службе из-за "священного масла" задавали 20 человек - Фото
Иллюстративное фото: EPA/Jon Hrusa
03.02.2020, 09:43

Полиция задержала пастора для допроса

В Танзании 20 человек погибли в давке во время церковной службы. 16 человек получили ранения. Об этом сообщает BBC

Службу проводил пастор Бонифаций Мвампоса, который называет себя "апостолом".

Свидетели рассказали, что Мвампоса сказал людям, собравшимся на службе, что нужно пройти через область, где по полу было вылито "священное масло", способное вылечить болезни.

Люди, надеясь исцелиться, пытались прикоснуться к маслу, что привело к давке.

Полиция задержала Мвампосу для допроса.

Количество погибших может увеличиться, поскольку инцидент произошел ночью.

  • 28 января 2019 года сообщалось, что в Танзании ради магических амулетов убили шестерых детей.

Смотрите также: 60 человек погибли из-за взрыва бензовоза в Танзании: видео

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