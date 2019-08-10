60 человек погибли из-за взрыва бензовоза в Танзании: видео

В Танзании, в городе Морогоро взорвалась автоцистерна с топливом. Погибли 60 человек, еще 70 пострадали. Об этом сообщает ВВС.

По информации полиции, автомобиль, перевозивший топливо, по неизвестной причине перевернулся на одной из улиц. После этого местные жители столпились вокруг автомобиля с канистрами. По какой причине раздался взрыв, не сообщается.

Есть вероятность, что число погибших может возрасти. Полиция заявила, что многие из раненых получили серьезные ожоги.

"Ситуация действительно плохая. Здесь погибло много людей, в том числе те, кто не воровал топливо, потому что это оживленное место", - сказал очевидец происшествия.

Госкорпорация Росатом заявила, что на полигоне в Архангельской области погибли пятеро ее сотрудников, еще трое получили травмы и ожоги разной степени тяжести.