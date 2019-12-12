Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сын Трампа застрелил в Монголии редкого архара

Сын Трампа застрелил в Монголии редкого архара - Фото
Трамп-младший на охоте в Монголии (Фото: Instagram)
12.12.2019, 12:58

Разрешение местные власти выдали задним числом

Сын президента США Дональд Трамп-младший на охоте в Монголии в августе застрелил редкого архара, находящегося под угрозой исчезновения. Об этом сообщило издание ProPublica.

В семидневной частной поездке сына президента сопровождали службы безопасности США и Монголии. Разрешение на отстрел было выдано Трампу-младшему 2 сентября, уже после того, как он покинул регион. Такая процедура считается нестандартной.

Численность архаров за последние 35 лет резко сократилась. Животные причислены к находящимся под угрозой исчезновения в соответствии с законом США об исчезающих видах. Архар считается в Монголии национальным достоянием, однако, как отмечает издание, система выдачи разрешений на его отстрел непрозрачна и опирается на взятки, политику и связи.

Гиды рассказали, что Трамп-младший стрелял в животное ночью, используя винтовку с лазерным прицелом, и кроме архара он застрелил благородного оленя, на которого тоже необходимо разрешение. Один из гидов запретил охотникам разделывать архара на месте, приказав им использовать алюминиевый лист для перевозки туши, чтобы не повредить шкуру и рога. 

Судьба охотничьих трофеев неизвестна. Чтобы ввезти шкуру и рога архара, Трамп-младший должен был бы подать заявку и получить разрешение от Службы охраны дикой природы США. Сам сын президента не ответил на вопросы по этому поводу. 

Читайте также: Старший сын Трампа разводится с женой после 12 лет брака

Напишите нам
Дональд Трамп-младший монголия архар
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 