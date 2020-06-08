Сюр. Фонд Кадырова в Чечне выдал мужчинам по 50 000 рублей на "выкуп" 207 невест

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Лидер Чечни Рамзан Кадыров поручил выдать мужчинам, которые решили жениться, по 50 000 рублей из Фонда Ахмата Кадырова на "выкуп" 207 невест. Об этом сообщает в Instagram Духовное управление мусульман Чечни.

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Отмечается, что деньги получили те мужчины, которые захотели жениться, но находятся в трудном финансовом положении.

Сообщается, что из-за эпидемии коронавируса в Чечне изменились правила проведения свадебных торжеств, которые, по местным традициям, обычно проходят с большим количеством гостей. Теперь на свадьбе могут присутствовать только самые близкие родственники.

По мусульманским канонам, обряд бракосочетания предусматривает выплату за невесту определенной суммы денег - урду, установленной духовенством. Эти деньги передают невесте в качестве подарка.

Фонд Ахмата Кадырова был создан в 2004 году после гибели первого президента Чеченской республики и прихода к власти его сына Рамзана. Официально фонд возглавляет мать нынешнего лидера Чечни Аймани Кадырова. Казна фонда оценивается примерно в два миллиарда рублей.

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