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Сюр. Фонд Кадырова в Чечне выдал мужчинам по 50 000 рублей на "выкуп" 207 невест

Сюр. Фонд Кадырова в Чечне выдал мужчинам по 50 000 рублей на "выкуп" 207 невест - Фото
Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
08.06.2020, 19:32

В Чечне Кадыров распорядился выдать по 50 000 рублей желающим жениться мужчинам – на "выкуп" невест

Лидер Чечни Рамзан Кадыров поручил выдать мужчинам, которые решили жениться, по 50 000 рублей из Фонда Ахмата Кадырова на "выкуп" 207 невест. Об этом сообщает в Instagram Духовное управление мусульман Чечни.

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Отмечается, что деньги получили те мужчины, которые захотели жениться, но находятся в трудном финансовом положении.

Сообщается, что из-за эпидемии коронавируса в Чечне изменились правила проведения свадебных торжеств, которые, по местным традициям, обычно проходят с большим количеством гостей. Теперь на свадьбе могут присутствовать только самые близкие родственники.

По мусульманским канонам, обряд бракосочетания предусматривает выплату за невесту определенной суммы денег - урду, установленной духовенством. Эти деньги передают невесте в качестве подарка.

Фонд Ахмата Кадырова был создан в 2004 году после гибели первого президента Чеченской республики и прихода к власти его сына Рамзана. Официально фонд возглавляет мать нынешнего лидера Чечни Аймани Кадырова. Казна фонда оценивается примерно в два миллиарда рублей.

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Наталия Медведева
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