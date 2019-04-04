В Чечне приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома

Фото: kavkaz-uzel.eu

Жители Центароя - родового селения главы Чечни Рамзана Кадырова - демонтируют свои дома, поскольку власти решили расширить парк в центре села. Об этом сообщает Радио Свобода.

Местные жители сообщают, что за две недели должны быть вывезены все нужные вещи, потом строения снесут.

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Демонтаж примерно десяти частных домов в центре селения по указанию властей начали сами владельцы.

Парк в центре Центарой уже начали строить, но недавно власти изменили проект и расширили его территорию. "Тем, чьи дома идут под снос, выделили участки в другом месте. Им или новые дома построят, или компенсации дадут", - сказал местный житель Адам.

"Никому не нравится, что сносят его дом, который строили еще родители или деды, но возражать бессмысленно, только проблемы себе наживешь. Раз власти решили, они все равно сделают по-своему", - сказала жительница села, пишет Кавказский узел.

Ранее ради реконструкции сносили целые кварталы в Аргуне, Шали и Курчалое.

Масштабная реконструкция центра села Курчалой началась в феврале 2018 года. Несколько десятков частных домов снесли по указанию властей для расширения проезжей части и строительства новых объектов, а жильцов переселили на окраину села.

16 ноября 2018 года руководство Чечни возмущено и хочет судиться с создателями настольной игры Vampire: The Masquerade, по сюжету которой республикой заправляет клан вампиров.