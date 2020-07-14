Сюр. Мэр Хабаровска о народных протестах: Это вредно для здоровья

В Хабаровске прошли протесты из-за ареста губернатора Сергея Фургала. Мэр города говорит, что протестовать не надо, поскольку это вредно для здоровья

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук впервые прокомментировал массовые протесты против ареста губернатора края Сергея Фургала, арестованного по делу о заказных убийствах, заявив, что такие митинги в городе не нужны, ведь они "отрицательно влияют на здоровье" в связи с эпидемией COVID-19. Об этом он заявил в видеообращении к местным жителям, которое опубликовано в YouTube.

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"Один носитель коронавируса может заразить от шести до семи человек", - заявил Кравчук, сославшись на статистику неких врачей.

"Поэтому эти массовые мероприятия, выходы на несанкционированные митинги, шествия - они отрицательно влияют на здоровье вас лично", - добавил мэр города.

При этом росСМИ со ссылкой на пресс-службу мэрии Хабаровска сообщают, что местные жители уже более 20 раз жаловались на шум из-за митингов: "У пожилых людей давление, выпускники не могут выспаться перед экзаменами".

СПРАВКА. Фургал – один из немногих руководителей регионов, который не представляет пропрезидентскую партию Единая Россия, он является членом ЛДПР. В 2018-м Фургал во втором туре выборов губернатора края обошел "единоросса" Вячеслава Шпорта более чем на 40%.

9 июля 2020-го Фургала задержали у его дома в Хабаровске, на следующий день его арестовал Басманный суд Москвы. Политика подозревают в организации двух убийств и покушении на убийство в середине двухтысячных годов.

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Владислав Сердюк

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