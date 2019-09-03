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Сюр. Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала войны

Сюр. Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала войны - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
03.09.2019, 22:01

Президент США нередко делает странные замечание, считают в Washington Post

Президент США Дональд Трамп нередко делает странные комментарии по поводу событий в иностранных государствах, и иногда создается впечатление, что он не особенно разбирается в том, что там происходит. Но сейчас он превзошел сам себя, пишет Washington Post.

В воскресенье, 1 сентября, Трампа спросили о поездке в Польшу, которую он отменил из-за урагана Дориан. В ответ на вопрос, есть ли у него, что сказать жителям страны, которая отмечала годовщину начала Второй мировой войны, Трамп поздравил поляков.

"Вопрос: Господин президент, есть ли у вас послание для Польши в связи с 80-й годовщиной Второй мировой войны?

Трамп: У меня есть отличное послание для Польши. И у нас есть Майк Пенс, наш вице-президент, он вот-вот приземлится, он представлял там меня. Я очень хочу туда съездить в ближайшее время. А пока я просто хочу поздравить Польшу. Это великая страна с замечательными людьми. У нас также есть много польских людей в нашей стране; это может быть восьми миллионов. Мы любим наших польских друзей".

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