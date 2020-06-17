Сюр. В резиденции Путина установили тоннель "для защиты от коронавируса" - видео

В резиденции президента страны-агрессора РФ Владимира Путина установили специальный тоннель для дезинфекции и "защиты от коронавируса". Об этом пишут росСМИ.
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Каждый, кто проходит через него, попадает под "мелкодисперсный водный туман", покрывающий одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.
В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020
Тоннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a
Тоннель начали строить в мае 2020 года. С конца марта часть сотрудников администрации президента России частично перевели на удаленную работу.