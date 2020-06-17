Сюр. В резиденции Путина установили тоннель "для защиты от коронавируса" - видео

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)

В резиденции президента страны-агрессора РФ Владимира Путина установили специальный тоннель для дезинфекции и "защиты от коронавируса". Об этом пишут росСМИ.

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Каждый, кто проходит через него, попадает под "мелкодисперсный водный туман", покрывающий одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.

В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.



Тоннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

Тоннель начали строить в мае 2020 года. С конца марта часть сотрудников администрации президента России частично перевели на удаленную работу.

12 мая пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом. Российскому пропагандистскому агентству ТАСС , он сказал, что очно контактировал с Путиным больше месяца назад.