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Сюр. В резиденции Путина установили тоннель "для защиты от коронавируса" - видео

Сюр. В резиденции Путина установили тоннель "для защиты от коронавируса" - видео - Фото
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)
17.06.2020, 10:30

Тоннель для дезинфекции установили в резиденции президента РФ Владимира Путина, чтобы "защитить его от коронавируса"

В резиденции президента страны-агрессора РФ Владимира Путина установили специальный тоннель для дезинфекции и "защиты от коронавируса". Об этом пишут росСМИ.

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Каждый, кто проходит через него, попадает под "мелкодисперсный водный туман", покрывающий одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.

Тоннель начали строить в мае 2020 года. С конца марта часть сотрудников администрации президента России частично перевели на удаленную работу.

  • 12 мая пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом. Российскому пропагандистскому агентству ТАСС, он сказал, что очно контактировал с Путиным больше месяца назад.
Владислав Сердюк
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