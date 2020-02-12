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Сюр в РФ. Суд за свадебное видео, 86 лет суммарно за "намерения"

Сюр в РФ. Суд за свадебное видео, 86 лет суммарно за "намерения" - Фото
Фото из зала суда по делу "Сети" (Фото: Дмитрий Гудков/Twitter)
12.02.2020, 17:55

Супруги опубликовали свадебное видео: на нем был ФСБшник. Теперь их судят. А молодые люди получили в целом 86 лет за якобы намерения свергнуть Путина

10 февраля в РФ Антонине Зиминой и ее мужу Константину Антонцу предъявили обвинения по делу о госизмене за свадебное видео. Оба сейчас находятся в СИЗО. Об этом сообщает российский Интерфакс.

По данным Коммерсантъ, в кадр видео со свадьбы, которую пара сыграла в апреле 2015 года, попал сотрудник российской спецслужбы, являющийся однокашником невесты по университету. По словам отца Зиминой, ФСБшник выпил, а затем рассказывал о том, где он работает, раздавал визитки и фотографировался с гостями, среди которых были знакомые из Латвии.

Затем фото и видео со свадьбы опубликовали в соцсетях и они "всплыли" в сюжете одного из балтийских телеканалов. Против пары открыли уголовное дело, инкриминируя женщине раскрытие личности действующего сотрудника ФСБ спецслужбам Латвии; что сделал ее муж, не уточняют. Паре грозит до 20 лет тюрьмы, они не признают свою вину. По данным Ъ, сотрудника ФСБ, о котором идет речь, зовут Максим. Он дослужился до звания капитана и занимался контрразведкой. Он не проходит по делу даже свидетелем.

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В тот же день, 10 февраля, суд в РФ признал виновными семерых левых активистов в создании террористической организации "Сеть", сообщает Meduza. Их приговорили к лишению свободы сроком от шести до 18 лет - суммарно 86 лет. Некоторые из них до задержания вообще не были знакомы друг с другом. Обвинение строилось на признательных показаниях подсудимых, но многие из них рассказывали, что давали эти показания под пытками или угрозами со стороны сотрудников ФСБ. 

По версии ФСБ, фигуранты собирались устроить теракты ко дню выборов президента РФ и чемпионату мира по футболу в 2018 году, чтобы якобы расшатать ситуацию в стране и затем свергнуть власть. Правозащитники говорят, что фигуранты дела "Сети" стали жертвами своих политических взглядов.

"Извините, я так и не понял, какой я террорист, и цифры эти, это просто… "Приговор"-то страшное слово, но это… я даже не знаю... пулеметная очередь какая-тo <...> Мою жизнь растоптали", - заявил музыкант Василий Куксов, получивший девять лет, передает Русская служба Би-би-сиКогда конвой скомандовал родственникам покинуть зал суда, отец Куксова крикнул в сторону клетки: "Сынок, мы дождемся. Не беспокойся".

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