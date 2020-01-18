Сюр. В России спецслужбы пять месяцев снимали спальню активистки

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Сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ пять месяцев тайно снимали на видео активистку Открытой России Анастасию Шевченко в ее спальне. Об этом сообщает Новая Газета.

Скрытая видеокамера, по данным издания, была установлена в квартире женщины в сентябре 2018 года по решению Первомайского суда города. Об этом Шевченко узнала, когда начала знакомиться с материалами уголовного дела.

"Полгода до ареста мамы в ее спальне стояла видеокамера, установленная там по решению суда для слежки за опасным преступником. Об этом мы узнали осенью, а знакомиться с видео мама начала сегодня", - рассказала дочь Шевченко.

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