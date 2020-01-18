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Сюр. В России спецслужбы пять месяцев снимали спальню активистки

Сюр. В России спецслужбы пять месяцев снимали спальню активистки - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
18.01.2020, 15:40

Анастасия Шевченко узнала об этом, когда начала знакомиться с материалами своего уголовного дела

Сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ пять месяцев тайно снимали на видео активистку Открытой России Анастасию Шевченко в ее спальне. Об этом сообщает Новая Газета.

Скрытая видеокамера, по данным издания, была установлена в квартире женщины в сентябре 2018 года по решению Первомайского суда города. Об этом Шевченко узнала, когда начала знакомиться с материалами уголовного дела. 

"Полгода до ареста мамы в ее спальне стояла видеокамера, установленная там по решению суда для слежки за опасным преступником. Об этом мы узнали осенью, а знакомиться с видео мама начала сегодня", - рассказала дочь Шевченко.

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скрытая съемка анастасия шевченко центр э открытая россия
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