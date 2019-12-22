Сюр. В РФ тренировались разгонять митинги на школьниках: видео

В Татарстане сотрудники Росгвардии провели учения по разгону митингов, тренируясь на школьниках. Об этом сообщил в Facebook глава профсоюза учителей республики Раушан Валиуллин.

На видео видно, как подростки имитируют нападение на правоохранителей, а те пытаются удержать натиск щитами.

В МВД Татарстана подтвердили, что учения с участием девятиклассников действительно были. Однако, по их словам, школьники участвовали "в роли статистов", а имитировали нападение переодетые в гражданскую одежду силовики. Для чего нужны были "школьники-статисты" и зачем учения проводились на территории школы, в МВД не сообщили.

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