Протест в резервации: россиянам ограничат места для митингов

Задержание протестующих в Москве 3 августа (Фото: скриншот из видео sotavision/Youtube)

В Совете федерации России в четверг, 8 августа, предложили ужесточить законодательство о митингах. В каждом городе планируют установить конкретное место, за пределами которого протестовать будет запрещено, сообщает российская газета Коммерсант.

Обсуждение законопроекта, в котором могут быть предложены новые ограничения на свободу собраний, прошло на заседании комиссии "по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ".

Именно иностранного влияния больше всего боятся в верхней палате российского парламента: "Мы все помним пляски иностранных парламентариев на Майдане. А среди тех людей, которые ходили по улицам Москвы, не было ли иностранных дипломатов? " - задается вопросом глава комиссии Андрей Климов.

В комментарии Коммерсанту Климов подтвердил, что в готовится законопроект "по точной фиксации мест, где можно проводить мероприятия политического характера — и где ни при каких обстоятельствах их нельзя проводить".

Российский парламентарий уверен, что это заимствование европейской практики: "Точно так обстоят дела в столице ЕС Брюсселе", - считает он.

По словам российского правозащитника Алексея Глухова, в РФ и так уже действуют законодательные ограничения на место проведения митингов. Из-за того, как эти ограничения применяют власти, провести легальную протестную акцию в публичном месте во многих городах невозможно. "Инициатива Совета Федерации загнать протестующих в резервации — это, по сути, легализация и так существующего правоприменения", - сообьщает он.

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