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Репрессии в Москве: массовые обыски, аресты и уголовные дела

Репрессии в Москве: массовые обыски, аресты и уголовные дела - Фото
Протест в Москве (фото - Facebook)
31.07.2019, 13:44

ФСБ и МВД России проводят массовые обыски у москвичей, протестовавших 27 июля: арестован уже 61 человек

Российские силовики с утра проводят массовые обыски у участников протестов, прошедших в Москве 27 июля из-за недопуска к выборам в городскую думу большого количества кандидатов. Об арестах сообщает пропагандистское информагентство ТАСС.

Обыски проводят подразделения ФСБ и МВД в рамках открытого ранее Следкомоми РФ уголовного дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). По мнению следователей, накануне протестной акции "группа лиц неоднократно размещала в Интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки".

Это уже четвертое уголовное дело, открытое против участников протеста.

В результате так называемого "Болотного дела", открытого по аналогичной статье после шествия российской оппозиции в мае 2012 года, более 10 человек были приговорены к срокам от 2,5 до 4,5 лет.

К 30 июля был арестован уже 61 участник протестов, сообщает пропагандистское агентство РИА Новости. Суды назначили протестующим москвичам сроки от трех до 30 суток. Среди арестованных - известные в РФ  оппозиционные политики и кандидаты в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Владимир Милов, Юлия Галямина, Константин Янкаускас и другие.

Ранее был задержан и арестован на 30 суток оппозиционный политик Алексей Навальный. Позже его госпитализировали с диагнозом "острая аллергическая реакция". Сам он считают, что его могли отравить.

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