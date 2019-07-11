В Москве задержали более 50 крымских татар - адвокат

Фото: Facebook Эмиля Курбединова

В Москве на акции протеста возле Верховного суда РФ, где рассматривают апелляционную жалобу на приговор по "делу Хизб ут-Тахрир", задержали более 50 человек, сообщил в своем Facebook правозащитник Эмиль Курбединов.

"Под зданием суда были задержаны и погружены в автозаки больше 50-ти человек, которые приехали выразить свой протест в связи с незаконными арестами", - написал он.

Сейчас задержанные находятся в полиции, добавил адвокат.

Он опубликовал фото задержанных, а также неполный список их имен.

10 июля на Красной площади в Москве прошла протестная акция крымскотатарских активистов, требовавших прекратить репресси против представителей их народа.