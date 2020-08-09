Такой трагедии еще не было. В Бразилии объявили траур по 100 000 жертв COVID-19

Председатель Верховного суда страны вынес постановление о трехдневном трауре по погибшим от коронавируса

В Верховном суде Бразилии вынесли постановление о трехдневной скорби по поводу 100 000 смертей от коронавируса. Сообщение об этом появилось на официальном сайте бразильского Федерального верховного суда.

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"Подобной трагедии у нас еще не было. Есть сто тысяч человек, у которых было имя, профессия, проекты и мечты. Это дочери и сыновья, которых больше не будет с родителями завтра. Это родители, которым не смогут встретить это воскресенье", - говорится в сообщении.

По данным Worldometers, Бразилия сейчас занимает второе место в мире по количеству смертей от коронавируса. На утро 9 августа там от COVID-19 умерли 100 543 пациента. На первом месте США - 165 070 смертей. Всего в мире от коронавируса умер уже 729 591 заболевший, а выздоровели почти 20 млн людей.

На 9 августа количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Бразилии составило более 3 млн.

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Дарья Мостовая

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