Таможня Нидерландов изъяла российскую водку "для Ким Чен Ына"

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Таможня Нидерландов изъяла 90 тысяч бутылок водки российского производства, направлявшихся в Северную Корею. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Представители таможни отметили, что груз был обнаружен в порту Роттердама на корабле китайской компании Cosco Shipping. Водка была загружена на борт в Гамбурге. Алкоголь подпадает под введенные ООН санкции против КНДР.

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По данным нидерландского министерства торговли, водка была спрятана в одном из морских контейнеров под фюзеляжем самолета.

"Пресса Нидерландов сообщила, что бутылки были предназначены лично для главы КНДР Ким Чен Ына и партийной верхушки страны, однако официально эта информация пока не подтверждена. Решение о том, какая судьба ждет конфискованную водку, еще не принято - она может быть уничтожена или продана на аукционе", - отмечается в сообщении.

Ким Чен Ын во вторник прибыл в столицу Вьетнама Ханой, где должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Ким Чен Ын приехал во Вьетнам по железной дороге после трехдневного путешествия из КНДР. Его бронированный поезд остановился на станции Донгданг в провинции Лангшон на севере страны.

Там его встретил специальный караул. В Ханой главу КНДР доставил автокортеж. В поездке Кима сопровождает его младшая сестра - Ким Е Чжон. Она является заместителем начальника отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи и выполняет функции близкого советника северокорейского лидера.

Цели второго саммита президента США и лидера Северной Кореиво Вьетнаме сосредоточены, главным образом, на трех основных направлениях: улучшении двусторонних отношений, обеспечении мира в регионе и ядерном разоружении КНДР.

Саммит глав США и КНДР пройдет во вьетнамском Ханое 27-28 февраля.