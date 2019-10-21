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Танки и БМП. Военная техника ротационных сил США прибыла в Литву

Танки и БМП. Военная техника ротационных сил США прибыла в Литву - Фото
Фото: EPA
21.10.2019, 15:53

В течение полугода танки и боевые машины пехоты американского батальона будут размещаться в Литве

На военную базу в литовском Пабраде (неподалеку от границы с Беларусью) доставлены восемь американских танков Abrams и 21 БМП Bradley для батальона США, который в течение полугода будет размещен в Литве. Об этом сообщил представитель вооруженных сил Литвы по связям с общественностью Гинтаутас Цюнис, передает Deutsche Welle.

Еще несколько десятков танков прибудут в ближайшие недели, уточняет агентство BNS.

Пресс-служба литовской армии добавила, что оборудование ротационных сил США прибывает в Литву автомобильным и железнодорожным транспортом.

Первые из полутысячи военнослужащих американского батальона прибыли в Литву в рамках операции НАТО Atlantic Resolve неделей ранее, 14 октября.

Для усиления своего восточного фланга Североатлантический альянс ранее разместил в Польше и странах Балтии четыре батальона на ротационной основе.

"Международным союзническим батальоном НАТО в Литве, насчитывающим более тысячи военных, командует Германия", - уточняется в сообщении.

  • 11 октября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности Германия не исключает консультаций в НАТО по вопросу расширения своей военной миссии в странах Балтии.
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литва танки Abrams БМП Bradley
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