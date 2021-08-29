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Тащил его по лужайке. В США мать голыми руками отбила своего ребенка у горного льва

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2021, 19:43
Тащил его по лужайке. В США мать голыми руками отбила своего ребенка у горного льва - Фото
Горный лев (пума). Фото: EPA

В Калифорнии женщина спасла своего пятилетнего сына, на которого напал горный лев. Мальчик получил травмы головы и туловища, он госпитализирован, сообщает BBC.

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Лев набросился на ребенка, игравшего возле своего дома в городе Калабасас. Мать мальчика увидела, как лев тащит его по лужайке перед домом. Она выбежала и стала бить зверя, пока он не отпустил ребенка.

Мальчик получил травмы головы и туловища, сейчас он находится в стабильном состоянии в больнице Лос-Анджелеса.

Представитель полиции сказал, что мать "абсолютно точно спасла жизнь своему сыну".

Льва обнаружил и застрелил офицер охраны дикой природы. Он рассказал, что кошка сидела в кустах с прижатыми ушами и шипела. Анализ ДНК подтвердил, что именно это животное напало на ребенка.

Нападения горных львов в Северной Америке очень редки, отмечает агентство.

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Вадим Ребрина
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животные калифорния пума
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