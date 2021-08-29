Тащил его по лужайке. В США мать голыми руками отбила своего ребенка у горного льва

В Калифорнии женщина спасла своего пятилетнего сына, на которого напал горный лев. Мальчик получил травмы головы и туловища, он госпитализирован, сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Лев набросился на ребенка, игравшего возле своего дома в городе Калабасас. Мать мальчика увидела, как лев тащит его по лужайке перед домом. Она выбежала и стала бить зверя, пока он не отпустил ребенка.

Мальчик получил травмы головы и туловища, сейчас он находится в стабильном состоянии в больнице Лос-Анджелеса.

Представитель полиции сказал, что мать "абсолютно точно спасла жизнь своему сыну".

Льва обнаружил и застрелил офицер охраны дикой природы. Он рассказал, что кошка сидела в кустах с прижатыми ушами и шипела. Анализ ДНК подтвердил, что именно это животное напало на ребенка.

Нападения горных львов в Северной Америке очень редки, отмечает агентство.

Читайте также: В США 17-летняя девушка с голыми руками бросилась на медведя в своем дворе: видео

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.