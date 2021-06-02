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В США 17-летняя девушка с голыми руками бросилась на медведя в своем дворе: видео

02.06.2021, 20:09
В США 17-летняя девушка с голыми руками бросилась на медведя в своем дворе: видео - Фото
Хейли Моринико (скриншот с видео)

17-летняя девушка из Южной Калифорнии бросилась на забредшую во двор ее дома медведицу, когда та напала на ее собак. Об этом сообщает NBC News.

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Инцидент произошел в долине Сан-Габриэль, к востоку от Лос-Анджелеса, и был заснят на видео домашнего наблюдения.

Хейли Моринико сначала решила, что ее собаки лают на других собак или на белку, но, выйдя во двор, обнаружила, что они лают на медведицу и двух ее детенышей.

"Я подумала: Боже мой, там медведь, и он схватил мою собаку. Он поднимает ее с земли", – сказала Хейли в комментарии телеканалу. Видео интервью можно посмотреть здесь.

Запись схватки начинается с того, что медведи идут по стене ограждения. На них тут же кидаются собаки и начинают неистово лаять. Медвежата отступают, а их мама несколько раз бьет лапой самую крупную собаку, после чего та убегает.

В следующий момент медведица пытается схватить собаку помельче, и тогда во двор выбегает девушка и без раздумий бросается на зверя. Хейли сталкивает медведицу со стены, хватает своего пса и убегает.

"Собака, которую схватил медведь, – ребенок. Я должна была защитить ребенка", – сказала девушка.

По словам биолога из Департамента рыб и дикой природы Калифорнии Ребекки Барбозы, это взрослый американский черный медведь весом до 70 кг. Животное защищало своих детенышей от собак, это естественно, говорит эксперт.

Агентство дикой природы США предупреждает: если медведь забрел на ваш двор, не приближайтесь к нему и не вздумайте противостоять. Тем более если он с медвежатами.

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Вадим Ребрина
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США собака животные медведь
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