Тайвань первым в Азии разрешил однополые браки

Фото: ЕРА

Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки. Об этом сообщает The Guardian.

Сегодня, 17 мая, местный парламент принял закон, который разрешает ЛГБТ-парам создавать "эксклюзивные постоянные союзы", а также подавать заявку на регистрацию официального брака.

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Ранее Верховный суд Тайваня постановил, что запрет однополых браков нарушает Конституцию, и дал парламенту время, чтобы утвердить новый закон. На голосование было вынесено три законопроекта.

Только в принятом законе употреблялся термин "брак" и предлагались ограниченные права на усыновление гомосексуальными парами. Защитники прав ЛГБТ посчитали его "самым прогрессивным и близким к полному равенству с гетеросексуальными парами".

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