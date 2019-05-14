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14.05.2019, 20:27

Епифаний: Запад навязывает нам "нехорошие" темы ЛГБТ и гендера

Епифаний: Запад навязывает нам "нехорошие" темы ЛГБТ и гендера - Фото
Епифаний (скриншот с видео)

Глава ПЦУ считает, что украинцы якобы не воспринимают проблемы прав ЛГБТ-людей и гендерного равенства

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Глава Православной церкви Украины Епифаний заявил, что темы гендерного равенства и прав ЛГБТ-людей навязываются украинскому обществу Западом помимо его воли. Об этом он сказал во время визита в Мариуполь, передают Новости Донбасса.

"Вообще мы, как церковь, не воспринимаем тех вещей, которые иногда навязываются нам с Запада", - отметил Епифаний.

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Он добавил, что церковь базируется на "священных канонах и священном писании". "Церковь никогда не воспримет то, что является грехом, как нормальное явление", - сказал глава ПЦУ.

На вопрос, считает ли он темы ЛГБТ и гендерного равенства "пропагандой Запада", Епифаний ответил: "Ну да. В украинском обществе, мы видим, что это не воспринимается как нормальное явление".

Он отметил, что Всеукраинский совет церквей неоднократно аппелировал к государству, потому что сейчас органы власти в своей работе уделяют внимание вопросам гендерного равенства и прав ЛГБТ-людей, а "школы в учебники пытаются вносить те вещи, которые не являются хорошими для нашего украинского общества".

Ранее Епифаний заявил, что ПЦУ считает сексуальную ориентацию, отличающуюся от гетеросексуальной, грехом, поэтому представители ЛГБТ-сообщества могут быть допущены к церковным таинствам только после того, как они "покаются в грехах и исправят свои ошибки".

В ООН заявили, что украинские христианские церкви активно препятствуют принятию законодательства, направленного на защиту прав ЛГБТ-людей.

Там напомнили Украине о необходимости принять меры, предусмотренные Планом действий по реализации национальной стратегии в сфере прав человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

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Теги: ценности, лгбт, запад, гендер, епифаний
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