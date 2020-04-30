Техасский зоопарк открыли для посещений в "автомобильном формате" - видео

Фото: скриншот с видеозаписи

В городе Сан-Антонио, штат Техас, на период действия карантина открыли для посещения местный зоопарк в формате сафари-парка. Посетители смогут полюбоваться животными из окон автомобилей, пишет сайт парка.

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Гости смогут увидеть представителей семейства кошачьих, медведей "и других величественных животных", говорится в сообщении. Дополнительно всех посетителей обещают обеспечить аудиогидом, который временно заменит обычные таблички на клетках.

Чтобы машину пропустили, ее размер не должен превышать габариты обычного внедорожника. Также отмечается, что защитные маски необходимо будет надевать только при необходимости выйти из авто.

Инициатива собственников зоопарка уже вызвала чрезвычайный интерес у местного населения - многие уже воспользовались возможностью приобщиться к живой природе в период карантина:

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10 апреля 2020 года обитателей Одесского зоопарка порадовали музыкальным концертом - видео.

17 апреля сообщалось, что львы из национального парка ЮАР воспользовались карантином и уснули прямо на дороге.

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Видео: Green Rose Ad's/Youtube, sazoo.org