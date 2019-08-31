Теракты 11 сентября. Назначена дата суда над пятью подозреваемыми

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30 августа американский судья Шейн Коэн назначил на 11 января 2021 года начало суда над пятью подозреваемыми участниками терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает DW.

Как сообщает издание, процесс начнется почти через 20 лет после атак и будет проходить в секции "Кэмп Джастис" военной базы США Гуантанамо на Кубе, где заседают военные трибуналы.

По словам судьи Коэна, которые приводит DW, проведение резонансного процесса на этой военной базе будет связано с рядом "административных и логистических сложностей".

Обвиняемым грозит смертная казнь.

Пятерым подозреваемым предъявлены обвинения в терроризме, захвате самолета и убийстве почти трех тысяч человек.