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Теракты 11 сентября. Назначена дата суда над пятью подозреваемыми

Теракты 11 сентября. Назначена дата суда над пятью подозреваемыми - Фото
Фото - скриншот из видео
31.08.2019, 10:59

Суд над предполагаемыми террористами пройдет 11 января 2021 года

30 августа американский судья Шейн Коэн назначил на 11 января 2021 года начало суда над пятью подозреваемыми участниками терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает DW.

Как сообщает издание, процесс начнется почти через 20 лет после атак и будет проходить в секции "Кэмп Джастис" военной базы США Гуантанамо на Кубе, где заседают военные трибуналы.

По словам судьи Коэна, которые приводит DW, проведение резонансного процесса на этой военной базе будет связано с рядом "административных и логистических сложностей".

Обвиняемым грозит смертная казнь. 

Пятерым подозреваемым предъявлены обвинения в терроризме, захвате самолета и убийстве почти трех тысяч человек. 

  • 11 сентября 2001 года произошла серия терактов, которые потрясли США и весь мир, став отправной точкой многих геополитических процессов.
  • В этот день в 2001 году террористы-смертники на захваченных пассажирских самолетах атаковали башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также здание Пентагона в пригороде Вашингтона.
  • В 2017 году почти половина жертв теракта все еще не была идентифицирована
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суд теракт 11 сентября Всемирный торговый центр
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