The Telegraph удалил статью об украинском деле против российского режиссера

До конца непонятно, за что именно извинилось перед Ильей Хржановским издание, но удаленная статья основывалась на релизе украинской прокуратуры

Британское издание The Telegraph извинилось и пообещало компенсацию российскому кинорежиссеру Илье Хржановскому за статью под заголовком "Украинская прокуроры расследуют проект "Дау" в связи с возможными пытками детей". Об этом говорится на сайте издания.

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В статье, которая уже удалена редакцией, говорилось, что прокуратура Харьковской области открыла уголовное дело по фактам жестокого обращения с детьми во время съемок фильма Хржановского "Дау" в Харькове, а также якобы по фактам "принуждения" и сексуального насилия.

"Это было основано на заявлении прокуратуры Харьковской области Украины. Подразумевалось, что Хржановский подозревался на разумных основаниях в том, что допустил преступные действия против детей на съемочной площадке", - пишет The Telegraph.

Далее издание завило, что "Хржановский не вел себя, как указано в статье", принесло ему извинения и пообещало денежную компенсацию.

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Илья Хржановский на данный момент является также художественным руководителем Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве.

22 марта ювенальные прокуроры Харьковской области действительно открыли уголовное производство по фактам пыток, которые могли быть причинены несовершеннолетним детям во время съемок в Харькове фильма Хржановского "Дау. Дегенерация". Однако там ничего не говорилось о "принуждении" и сексуальном насилии", как об этом написал The Telegraph. Также в релизе прокуратуры не говорилось, что режиссеру сообщили о подозрении.

По информации прокуратуры, в деле фигурирует статья об изготовления или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия.

Справка. Фильм "Дау" — масштабный многосерийный проект российского режиссера Ильи Хржановского, основанный на мемуарах жены советского физика Льва Ландау. Фильм создавался больше десяти лет. В нем было задействовано больше 300 актеров. Основная часть съемок прошла в Харькове. "Дау" стал одним из самых ожидаемых кинопроектов, хотя до сих было лишь два показа — в Париже и закрытый показ в Киеве. Хржановский заявлял, что фильмы кинопроекта "Дау", а также все 700 часов отснятого хронометража будут доступны онлайн с середины апреля 2020 г.

Вадим Ребрина

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