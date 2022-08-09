Тихановская объявила о создании объединенного переходного правительства

Беларуская оппозиционерка Светлана Тихановская приняла решение создать коллективный исполнительный орган – Объединенный переходной кабинет. Об этом она сказала на конференции "Новая Беларусь".

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"По итогам вчерашней дискуссии и общественного мнения я приняла решение создать объединенный переходной кабинет. Это коллективный исполнительный орган, который будет каждый день работать на главные цели..." – сказала Тихановская.

В частности, переходной кабинет должен будет защищать независимость и суверенитет Беларуси, представлять национальные интересы Беларуси, осуществить ее "фактическую деоккупацию", восстановить конституционные законность и порядок, разработать и реализовать меры по пресечению незаконного удержания власти, обеспечить транзит власти от диктатуры до демократии, создать условия для проведения честных и свободных выборов, разрабатывать и исполнять решения, необходимые для достижения демократических перемен в Беларуси.

В результате этого, по словам Тихановской, должны быть освобождены все политзаключенные.

Все кандидаты в кабинет должны будут пройти одобрение Координационного совета оппозиции.

"Но идет война, и наша страна под угрозой утраты суверенитета. И я согласна с Пал Палычем (Латушко. – Ред.): время действовать. Поэтому первые ключевые кандидатуры я назначаю сейчас, на шесть месяцев, для последующего согласования их будущим представительным органом", – сказала Тихановская.

Она назначила Павла Латушко представителем кабинета по транзиту власти, Александра Азарова – представителем по восстановлению правопорядка, Валерия Ковалевского – представителем по иностранным делам, Валерия Сахащика – представителем по обороне и нацбезопасности.

Также оппозиционерка сказала, что в случае ее отсутствия ее заместителями будут Латушко и Ковалевский.

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Вадим Ребрина

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