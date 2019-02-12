Токио требует извинений от Сеула за оскорбление императора

Флаг Японии (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Япония требует извинений от Южной Кореи за слова южнокорейского парламентария об извинениях японского императора за использование корейских женщин во времена японского господства над корейским полуостровом. Об этом сообщает Reuters.

“Япония подала жалобу на официальный Сеул и требует извинения после того, как южнокорейский депутат заявил, что японский император должен извиниться перед корейцами из-за судеб "женщин-куртизанок", которых принуждали работать в военных борделях”, - отмечается в сообщении.

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Отношения между Японией и Южной Кореей, союзниками США, ухудшились из-за усиления конфликта по историческим вопросам. Речь идет о японской оккупации Корейского полуострова в 1910-45 годах и использовании корейских "женщин-куртизанок", которых заставляли работать в борделях.

Спикер Национальной ассамблеи Южной Кореи Мун Хи-санг сказал в интервью Bloomberg на прошлой неделе, что японский император Акихито, "как сын главного виновника военных преступлений", должен извиниться перед женщинами, которые были вынуждены работать в японских военных борделях, прежде чем он уйдет в отставку в конце апреля.

"Это было бы признаком того, что Токио хочет завершить затянувшийся спор", - считает спикер.

Главный секретарь Кабмина Японии Йошихиде Суга заявил на пресс-конференции в Токио, что комментарии Муна "чрезвычайно досадные".

85-летний император Японии Акихито выступил с прощальной речью, в которой выразил удовлетворение тем, что при нем Япония ни с кем не воевала.