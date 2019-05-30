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30.05.2019, 12:23

Трагедия в Будапеште: появилось видео аварии катера

Трагедия в Будапеште: появилось видео аварии катера - Фото
Фото: EPA

Затонувший катер был построен в 1949 году

Опубликовали видео с камер наблюдения, на которых видна авария катера с туристами в Будапеште.

По уточненным данным, на борту катера были 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семерых удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести, сообщает hvg.hu.

Большинство туристов были в возрасте от 40 до 50 лет, на борту находился шестилетний ребенок и мужчина в возрасте около 70 лет.

Катер затонул после того, как в него врезался большой круизный лайнер. Венгерские СМИ сообщили, это был корабль под названием Viking Sygin - 135 метров в длину и 29 метров в ширину.

Момент аварии с 24-й секунды

Издание hvg.hu уточняет, что затонувший катер был построен в 1949 году Херсонской судостроительной компанией, Согласно данным судебного реестра, катер "Hableany" ("Русалка", - ред.) - моторное пассажирское судно проекта 544 ("Москвич").

29 мая на реке Дунай опрокинулся пассажирский прогулочный катер в Будапеште.

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Теги: авария, будапешт, катер
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