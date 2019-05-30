В Будапеште перевернулся катер с туристами: есть жертвы - фото

Фото: EPA

В Будапеште на реке Дунай 29 мая опрокинулся пассажирский прогулочный катер с 32 пассажирами и двумя членами экипажа на борту. Об этом сообщает Associated Press.

По предварительной информации, семь человек погибли, более 20 пропали без вести. Большинство пассажиров - туристы из Южной Кореи.

Фото: 444.hu

Количество жертв аварии может возрасти. В службе спасения рассказали об обнаружении семи тел. Представитель Национальной службы скорой помощи Поль Гьорфи сообщил, что семь человек были спасены и госпитализированы в стабильном состоянии.

По информации 444.hu, катер "Hableany" имел две палубы и мог вместить до 45 человек для экскурсий.

Фото: EPA

Около 21:00 катер столкнулся с другим судном длиной около 130 метров и быстро затонул в трех метрах от моста Маргарет посреди Дуная почти напротив здания парламента. Авария произошла во время непогоды, поскольку шел ливень, на Дунае возникло сильное течение.

Фото: EPA

На месте крушения катера работают спасатели.

25 июля 2017 года в центральной части Индонезии через 10 минут после выхода из порта города в провинции Северный Калимантан перевернулся быстроходных катер.