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12.06.2019, 14:30

Трагедия в Будапеште: украинского капитана освободили под залог

Трагедия в Будапеште: украинского капитана освободили под залог - Фото
Фото: pixabay.com

Украинского капитана круизного теплохода Viking Sygin, который врезался в катер, выпустили под залог в $53 000

Украинского капитана круизного теплохода Viking Sygin, который врезался в Будапеште в прогулочный катер, освободили под залог. Об этом сообщает 24.hu.

44-летнего капитана сегодня отпустили под залог 15 млн форинтов ($53 000). Он должен дважды в неделю являться в полицию, а также носить электронный браслет. Он не имеет права покидать Будапешт.

Поисковая операция до сих пор продолжается, тела погибших находили в 100 км вниз по течению от Будапешта.

29 мая в Венгрии на Дунае опрокинулся пассажирский прогулочный катер "Русалка". Катер затонул после того, как в него врезался большой лайнер Viking Sygin.

В результате погибли 26 туристов.

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что будет способствовать Венгрии и Южной Кореи в поиске туристов, которые трагически погибли во время аварии.

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Теги: будапешт, происшествие, катер, лайнер, Viking Sygin
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