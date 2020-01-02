Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трамп - Эрдогану: Ситуацию в Ливии хотят усложнить сторонние силы

Трамп - Эрдогану: Ситуацию в Ливии хотят усложнить сторонние силы - Фото
Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)
02.01.2020, 23:07

Президенты США и Турции провели телефонный разговор

Сегодня, 2 января, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре сказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что "сторонние силы" усложняют ситуацию в Ливии. Об этом сообщает Радио Свобода.

В сообщении Белого дома о содержании этого разговора не указано, какие именно страны или образования имел в виду Трамп.

  • Ранее сегодня турецкий парламент на экстренном сессии поддержал предложение о годовом мандате на размещение войск Турции на территории Ливии. Анкара утверждает, что такое развертывание – жизненно важно для защиты интересов Турции в Ливии и на востоке Средиземноморья.
  • Международные аналитики полагают, что турецкие силы могут обострить конфликт в Ливии.
  • Базирующееся в Триполи правительство национального согласия премьер-министра Фаиза аль-Сараджа борется за власть с силами генерала Халифы Хафтара, сконцентрированными на востоке Ливии.
  • Лояльные Хафтару силы, которого поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и российские наемники, в апреле начали наступление на Триполи.
  • С 2011 года, после свержения диктатора Муамара Каддафи, Ливия страдает от нападений боевиков и насилия внутри страны.
  • Международно признанное правительство работает с марта 2016 года, но конкурирующая политическая группа на востоке страны отказывается его признавать.

Читайте также: Эрдоган: Что делают две тысячи российских наемников в Ливии

Напишите нам
дональд трамп реджеп тайип эрдоган ливия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 