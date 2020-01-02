Трамп - Эрдогану: Ситуацию в Ливии хотят усложнить сторонние силы

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Сегодня, 2 января, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре сказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что "сторонние силы" усложняют ситуацию в Ливии. Об этом сообщает Радио Свобода.

В сообщении Белого дома о содержании этого разговора не указано, какие именно страны или образования имел в виду Трамп.

Ранее сегодня турецкий парламент на экстренном сессии поддержал предложение о годовом мандате на размещение войск Турции на территории Ливии. Анкара утверждает, что такое развертывание – жизненно важно для защиты интересов Турции в Ливии и на востоке Средиземноморья.

Международные аналитики полагают, что турецкие силы могут обострить конфликт в Ливии.

Базирующееся в Триполи правительство национального согласия премьер-министра Фаиза аль-Сараджа борется за власть с силами генерала Халифы Хафтара, сконцентрированными на востоке Ливии.

Лояльные Хафтару силы, которого поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и российские наемники, в апреле начали наступление на Триполи.

С 2011 года, после свержения диктатора Муамара Каддафи, Ливия страдает от нападений боевиков и насилия внутри страны.

Международно признанное правительство работает с марта 2016 года, но конкурирующая политическая группа на востоке страны отказывается его признавать.

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