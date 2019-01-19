Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.01.2019, 23:55

Трамп - Конгрессу: Оплатите стену, продлю защиту детей мигрантов

Трамп - Конгрессу: Оплатите стену, продлю защиту детей мигрантов - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

В обмен на финансирование стены президент США пообещал продлить на 3 года программу защиты детей мигрантов

Реклама
Реклама

Президент США Дональд Трамп предложил Конгрессу заключить компромиссное соглашение о миграции, чтобы разблокировать работу правительства. Однако от планов построить стену на границе с Мексикой он не отказывается. Об этом Трамп заявил во время выступления в Белом доме, передает Громадське.

Компромиссное соглашение, которое президент США предложил демократам, предусматривает выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Такую же сумму Трамп требовал ранее.

Реклама

Глава Белого дома в очередной раз заявил, что на южной границе гуманитарный кризис и кризис безопасности, которые требуют немедленных действий.

"Недостаточный контроль на границах открывает путь преступникам и организованным бандам", - сказал он, добавив, что через границу с Мексикой в США попадают наркотики.

Трамп отметил, что в обмен на финансирование стены готов продлить на три года программу Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), которая позволяет детям нелегальных мигрантов оставаться в США. Сейчас эта программа защищает около 700 тысяч человек - они не имеют американского гражданства, но их не могут депортировать.

Также предложение Трампа предусматривает усиление защиты нелегальных мигрантов, находящихся в США по программе Temporary Protected Status (TPS). Эта программа позволяет получить долгосрочный вид на жительство в США жителям ряда стран, возвращение в которые стало бы для них опасным.

8 января Трамп впервые за два года своего президентства выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун. Четверть федеральных учреждений США не работают с 22 декабря.

Отправить:
Распечатать:
Теги: шатдаун, Мексика, дональд трамп, мигранты, конгресс сша
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 