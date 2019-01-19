Трамп - Конгрессу: Оплатите стену, продлю защиту детей мигрантов

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп предложил Конгрессу заключить компромиссное соглашение о миграции, чтобы разблокировать работу правительства. Однако от планов построить стену на границе с Мексикой он не отказывается. Об этом Трамп заявил во время выступления в Белом доме, передает Громадське.

Компромиссное соглашение, которое президент США предложил демократам, предусматривает выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Такую же сумму Трамп требовал ранее.

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Глава Белого дома в очередной раз заявил, что на южной границе гуманитарный кризис и кризис безопасности, которые требуют немедленных действий.

"Недостаточный контроль на границах открывает путь преступникам и организованным бандам", - сказал он, добавив, что через границу с Мексикой в США попадают наркотики.

Трамп отметил, что в обмен на финансирование стены готов продлить на три года программу Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), которая позволяет детям нелегальных мигрантов оставаться в США. Сейчас эта программа защищает около 700 тысяч человек - они не имеют американского гражданства, но их не могут депортировать.

Также предложение Трампа предусматривает усиление защиты нелегальных мигрантов, находящихся в США по программе Temporary Protected Status (TPS). Эта программа позволяет получить долгосрочный вид на жительство в США жителям ряда стран, возвращение в которые стало бы для них опасным.

8 января Трамп впервые за два года своего президентства выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун. Четверть федеральных учреждений США не работают с 22 декабря.