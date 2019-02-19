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19.02.2019, 07:35

Трамп - военным Венесуэлы: "Вы потеряете все"

Трамп - военным Венесуэлы: "Вы потеряете все" - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США призвал военных и правительственных чиновников Венесуэлы признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо

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Президент США Дональд Трамп призвал военных и правительственных чиновников Венесуэлы перейти на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом сообщает Reuters.

"Вы не сможете укрыться от выбора, перед которым стоите сейчас. Если вы встанете на этот путь (по-прежнему будете поддерживать Николаса Мадуро - ред.), то никогда не прибьетесь к спокойной гавани, не сможете спать спокойно. Вы потеряете все", -  сказал Трамп.

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Мадуро назвал речь президента нацистской. Трамп в ответ назвал Мадуро марионеткой Кубы.

"Мы хотим перехода власти в Венесуэле мирным путем, но все варианты остаются открытыми", - добавил Трамп.

В конце января сообщалось, что Венесуэла к своей границе с Колумбией стягивает военную технику российского производства

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Теги: венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, Хуан Гуайдо
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