Трамп: Google манипулировала миллионами голосов для Клинтон

Компания Google помогала Хиллари Клинтон на выборах, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Только что вышел отчет. Google манипулировал голосами для Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году, от 2,6 млн до 16 млн! Google нужно судить", - сообщил Трамп.

Он уточняет, что якобы вышедший отчет опубликован не его сторонниками, а сторонниками Клинтон.

Wow, Report Just Out! Google manipulated from 2.6 million to 16 million votes for Hillary Clinton in 2016 Election! This was put out by a Clinton supporter, not a Trump Supporter! Google should be sued. My victory was even bigger than thought! @JudicialWatch