Трамп тоже хочет "собирать земли": готов купить Гренландию - WSJ

Американский президент Дональд Трамп неоднократно обсуждал со своими советниками, можно ли купить остров Гренландия у Дании. Об этом со ссылкой на Wall Street Journal и CNN, которые указывают на источники в Белом доме, пишет агентство Голос Америки.
Там утверждают, что Трамп на встречах и за ужином "задавал соответствующие вопросы и всерьез обсуждал возможность и преимущества владения Гренландией". Более того, помощнику было поручено "изучить этот вопрос".
Часть сотрудников Белого дома считают покупку экономически выгодной, часть эту идею называют "прихотью" Трампа и говорят о желании президента США войти в историю "благодаря тому, что США обретут новые территории".
По его мнению, Дания испытывает финансовые затруднения из-за необходимости дотировать эту территорию.
В 2014 году при президенте Владимире Путине Россия оккупировала украинский Крым, а затем и часть Донбасса.
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