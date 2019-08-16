Трамп тоже хочет "собирать земли": готов купить Гренландию - WSJ

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Американский президент Дональд Трамп неоднократно обсуждал со своими советниками, можно ли купить остров Гренландия у Дании. Об этом со ссылкой на Wall Street Journal и CNN, которые указывают на источники в Белом доме, пишет агентство Голос Америки.

Там утверждают, что Трамп на встречах и за ужином "задавал соответствующие вопросы и всерьез обсуждал возможность и преимущества владения Гренландией". Более того, помощнику было поручено "изучить этот вопрос".

Часть сотрудников Белого дома считают покупку экономически выгодной, часть эту идею называют "прихотью" Трампа и говорят о желании президента США войти в историю "благодаря тому, что США обретут новые территории".

По его мнению, Дания испытывает финансовые затруднения из-за необходимости дотировать эту территорию.

В 2014 году при президенте Владимире Путине Россия оккупировала украинский Крым, а затем и часть Донбасса.

С 1951 года в Гренландии была оснащенная радарами и системой раннего предупреждения о подлетающих межконтинентальных баллистических ракетах база ВВС США "Туле" - в 1200 км к югу от Северного полюса.

В 2009 году Гренландия получила самоуправление, но Дания до сих пор контролирует международную политику острова и вопросы его обороны. Конституция Дании признает право острова на независимость.

Если Гренландия станет суверенным государством, она потеряет ежегодные субсидии от Дании - около 483 млн евро. Это 60% бюджета Гренландии. С независимостью Гренландия рискует стать самой бедной страной Европы.

В ноябре 2018 года на глубине 1 км во льдах Гренландии нашли огромный кратер (видео), а в феврале 2019-го - еще один.

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