Израиль по просьбе Трампа не впустит двух конгрессменов США

Ильхан Омар и Рашида Тлайб (фото - ЕРА)

Израиль отказал во въезде в рамках официального визита двум американским законодателям-демократам, критикам политики Израиля Ильхан Омар и Рашиде Тлайб. Об этом сообщает ВВС.

Омар и Тлайб должны были посетить оккупированный Западный берег и Восточный Иерусалим на следующей неделе. Обе поддерживали бойкот Израиля, отмечает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Израиль "продемонстрирует большую слабость", если позволит въехать на свою территорию Омар и Тлайб. "Они ненавидят Израиль и весь израильский народ", - убежден президент США.

В заявлении израильского МВД говорится, что "предоставление разрешения на въезд тем, кто хочет навредить государству Израиль, было бы немыслимым.

Однако в прошлом месяце посол Израиля Рон Дермер заявил, что двум демократам будет разрешено посетить страну "из уважения к Конгрессу США и великому альянсу между Израилем и Америкой".