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Израиль по просьбе Трампа не впустит двух конгрессменов США

Израиль по просьбе Трампа не впустит двух конгрессменов США - Фото
Ильхан Омар и Рашида Тлайб (фото - ЕРА)
15.08.2019, 19:38

Президент США обвинил в антисемитизме двух членов Конгресса, которые планировали официальный визит в Израиль

Израиль отказал во въезде в рамках официального визита двум американским законодателям-демократам, критикам политики Израиля Ильхан Омар и Рашиде Тлайб. Об этом сообщает ВВС.

Омар и Тлайб должны были посетить оккупированный Западный берег и Восточный Иерусалим на следующей неделе. Обе поддерживали бойкот Израиля, отмечает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Израиль "продемонстрирует большую слабость", если позволит въехать на свою территорию Омар и Тлайб. "Они ненавидят Израиль и весь израильский народ", - убежден президент США.

В заявлении израильского МВД говорится, что "предоставление разрешения на въезд тем, кто хочет навредить государству Израиль, было бы немыслимым.

Однако в прошлом месяце посол Израиля Рон Дермер заявил, что двум демократам будет разрешено посетить страну "из уважения к Конгрессу США и великому альянсу между Израилем и Америкой".

  • 15 июля Трамп заявил, что некоторым "прогрессивным" представительницам Демократической партии следует вернуться в страны, откуда родом их семьи. Он не упомянул конкретных имен, однако, как пишет AFP, вероятнее всего имел в виду в том числе Ильхан Омар (в детстве приехала в США из Сомали) и Рашиду Тлайб (имеет палестинские корни). 
  • 17 июля Палата представителей США в своей резолюции назвала высказывание Трампа расистским.
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Израиль дональд трамп расизм Ильхан Омар Рашида Тлайб
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