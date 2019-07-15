Трамп предложил конгрессменам-демократкам вернуться в свои страны

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым "прогрессивным" представительницам Демократической партии следует вернуться в страны, откуда родом их семьи. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Он не упомянул конкретных имен, однако, как пишет AFP, вероятнее всего, Трамп имел в виду Александрию Окасио-Кортес (ее предки родом из Пуэрто-Рико), Ильхан Омар (в детстве приехала в США из Сомали) и Рашиду Тлаиб (имеет палестинские корни). При этом Окасио-Кортес и Тлаиб родились в США. Омар является первой в истории темнокожей мусульманкой в Конгрессе США.

"Трамп обвинил представительниц демократов в том, что они рассказывают гражданам США, "величайшей и могущественнейшей" нации в мире, как нужно руководить правительством", - отмечается в сообщении.

Президент назвал руководства тех стран, откуда родом семьи женщин, "катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и недееспособными" в мире".

"Почему бы им не вернуться и не помочь восстановить полностью разрушенные и охваченные преступностью места, откуда они родом", - отметил Трамп, добавив, что эти места "очень нуждаются" в помощи, и оттуда не получится уехать "достаточно быстро".

"Я уверен, что (председатель Палаты представителей, - ред.) Нэнси Пелоси была бы очень рада быстро организовать бесплатные поездки", - добавил Трамп.

Заместитель председателя Палаты представителей Бен Рэй Лухан, по происхождению латиноамериканец, в эфире телеканала Fox News обвинил Трампа в расизме. Сама Нэнси Пелоси назвала заявления Трампа "ксенофобскими". По мнению Пелоси, цель высказываний президента США - всеми силами "расколоть нацию".

12 июля Трамп после многонедельного судебного спора с демократической партией и правозащитниками, отказался от включения в перечень вопросов к следующей переписи населения вопроса о гражданстве.