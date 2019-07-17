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17.07.2019, 07:20

В США раскритиковали Трампа за расистские высказывания

В США раскритиковали Трампа за расистские высказывания - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США, отвечая на эту критику, заявил, что его высказывания "не были расистскими"

"Расистские высказывания" президента США Дональда Трампа оправдывают и усиливают человеконенавистническое отношение к людям с иностранными корнями и темным цветом кожи. Об этом говорится в необязывающей резолюции Палаты представителей США, принятой большинством голосов во вторник, 16 июля, передает Deutsche Welle.

14 июля президент США обвинил конгрессменок от Демократической партии в том, что они рассказывают гражданам США, "величайшей и могущественнейшей" нации в мире, как нужно руководить правительством. "Некоторым "прогрессивным" представительницам демократов следует вернуться в страны, откуда родом их семьи", - заявил Трамп.

Хотя Трамп не назвал конкретных имен, вероятнее всего, он имел в виду Александрию Окасио-Кортес (ее предки родом из Пуэрто-Рико), Ильхан Омар (в детстве приехала в США из Сомали), Рашиду Тлаиб (имеет палестинские корни) и Аяну Пресли (первая афроамериканка в Конгрессе от штата Массачусетс).

Омар является первой в истории темнокожей мусульманкой в Конгрессе, и она из четверых родилась за пределами США.

Заместитель председателя контролируемой демократами Палаты представителей Бен Рэй Лухан, по происхождению латиноамериканец, в эфире телеканала Fox News обвинил Трампа в расизме. Председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала заявления Трампа ксенофобскими. По ее мнению, цель высказываний президента США - всеми силами "расколоть нацию".

Трамп, отвечая на эту критику, заявил, что его высказывания "не были расистскими". Такими методами Трамп может попытаться мобилизовать поддерживающую его часть белых американских избирателей, фактически начиная предвыборную кампанию. Президентские выборы в США пройдут в 2020 году.

 

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Теги: дональд трамп, критика, расизм
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