Трамп лично одобрил отключение фабрики троллей РФ от сети - СМИ

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп лично одобрил отключение от интернета американского отдела российского Агентства интернет-исследований, известного как фабрика троллей РФ, накануне выборов в Конгресс США в 2018 году. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на свои источники.

Сказано, что глава Белого дома лично подписал документ и дал зеленый свет операции. NBC News отмечает, что это самый агрессивный шаг администрации Трампа по противодействию российскому вмешательству в выборы.

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Вчера, 26 февраля, сообщалось, что киберкомандование Вооруженных сил США провело спецоперацию против российского Агентства интернет-исследований, известного как фабрика троллей. Американский отдел был отключен от интернета вечером 5 ноября - накануне промежуточных выборов в США в 2018 году.