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27.02.2019, 09:15

Трамп лично одобрил отключение фабрики троллей РФ от сети - СМИ

Трамп лично одобрил отключение фабрики троллей РФ от сети - СМИ - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

В США это называют первой наступательной кибероперацией против России для предотвращения вмешательства в выборы и самым агрессивным шагом Трампа

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Президент США Дональд Трамп лично одобрил отключение от интернета американского отдела российского Агентства интернет-исследований, известного как фабрика троллей РФ, накануне выборов в Конгресс США в 2018 году. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на свои источники.

Сказано, что глава Белого дома лично подписал документ и дал зеленый свет операции. NBC News отмечает, что это самый агрессивный шаг администрации Трампа по противодействию российскому вмешательству в выборы.

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Вчера, 26 февраля, сообщалось, что киберкомандование Вооруженных сил США провело спецоперацию против российского Агентства интернет-исследований, известного как фабрика троллей. Американский отдел был отключен от интернета вечером 5 ноября - накануне промежуточных выборов в США в 2018 году

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Теги: выборы в США, фабрика троллей, дональд трамп
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