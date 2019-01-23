Трамп написал стишок в поддержку стены с Мексикой

Дональд Трамп (фото - EPA)

Пока Сенат США готовится провести 24 января голосования по предложениям республиканцев и демократов, нацеленным на возобновление работы правительства, президент страны Дональд Трамп опубликовал в Twitter очередной призыв построить стену на границе с Мексикой - в стихотворной форме.

"Стену установим - преступность остановим (BUILD A WALL & CRIME WILL FALL), - написал президент США. - Это наш новый слоган, на два года - до тех пор, пока не будет завершено строительство стены. Используйте его и молитесь!".

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Ранее контролируемая демократами Палата представителей приняла законопроект, предусматривающий временное финансирование до 8 февраля, что позволило бы возобновить работу закрытых госучреждений, пока стороны продолжают обсуждение пограничной безопасности. Этот план не предусматривает выделения требуемых Трампом средств на строительство стены.

План республиканцев основан на предложении Трампа, которое предполагает выделение $5,7 млрд на стену и предоставление временной защиты от депортации некоторым категориям иммигрантов.

8 января Трамп впервые за два года своего президентства выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун. Четверть федеральных учреждений США не работают с 22 декабря.