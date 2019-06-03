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03.06.2019, 13:50

Трамп назвал мэра Лондона отмороженным неудачником

Трамп назвал мэра Лондона отмороженным неудачником - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Подлетая к Лондону, президент США у себя в Twitter раскритиковал мэра города

Президент США Дональд Трамп у себя в Twitter назвал мэра Лондона Садика Хана "отмороженным неудачником".

Отметим, Трамп с женой Меланьей только что приземлились в лондонском аэропорту.

"Садик Хан, который, как все знают, плохо выполняет свою работу на посту мэра Лондона, показал нелепую недоброжелательность в связи с визитом президента Соединенных Штатов - безусловно, важнейшего союзника Соединенного Королевства. Он - отмороженный неудачник, который должен сконцентрировать свое внимание на преступности в Лондоне, а не на мне. Хан очень напоминает нашего тупого и некомпетентного мэра Нью-Йорка де Блазио, который тоже ужасно справлялся с обязанностями... Тем не менее, я с нетерпением жду возможности стать большим другом Соединенного Королевства, и с нетерпением жду моего визита", - написал президент.

Трамп с женой будут находиться в Великобритании до 5 июня. Президент США встретится с премьер-министром страны Терезой Мэй. 6 июня он поедет во Францию, где встретится с президентом Эмманюэлем Макроном.

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Теги: дональд трамп, Садик Хан, лондон
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