Трамп с женой едет в европейское турне: какие страны посетит

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Американский президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп сегодня, 3 мая, едут с государственным визитом в Великобританию, передает Голос Америки.

Там они будут находиться до 5 июня.

Кроме частного обеда и государственного банкета, на котором будет присутствовать королева, президент США и первая леди также посетят культурные мероприятия с другими членами королевской семьи. В частности, они примут участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Нормандской операции (военная операция времен Второй мировой войны).

Трамп также проведет круглый стол с премьер-министром Британии Терезой Мэй.

После Великобритании американский президент полетит в Швецию и Ирландию. 6 июня с рабочим визитом он поедет во Францию, где встретится с президентом Эмманюэлем Макроном.

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