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10.04.2019, 21:06

Трамп о расследовании его участия в выборах: Попытка переворота

Трамп о расследовании его участия в выборах: Попытка переворота - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США заявил, что начавшие следствие совершили госизмену

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Президент США Дональд Трамп заявил, что лица, начавшие расследование его предвыборной кампании, пытались совершить государственный переворот и пошли на государственную измену, чтобы помешать ему одержать победу на выборах. Об этом сообщает Голос Америки.

"Все в этом деле нечестно", – заявил президент, добавив, что "страна жаждет", чтобы генпрокурор Уильям Барр расследовал обстоятельства, при которых три года назад Минюст начал расследование о связях между предвыборным штабом Трампа и Россией.

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Президент выступил с критикой в адрес бывших чиновников Минюста и ФБР, которых он назвал "грязными копами".

"То, что они сделали, постыдно, – заявил президент. – Это было незаконное расследование. Это была попытка переворота, попытка свергнуть президента. Их действия - это государственная измена".

Генпрокурор США Уильям Барр, выступая в сенатском комитете, высказал мнение, что за предвыборным штабом Трампа действительно велась слежка, санкционированная Судом по делам о надзоре за иностранными разведками.

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Генпрокурор обещал обнародовать доклад команды Роберта Мюллера к середине апреля, после того, как из него будет исключена вся конфиденциальная информация. Однако контролируемый демократами Юридический комитет Палаты представителей проголосовал за то, чтобы затребовать повесткой полный текст доклада и сопутствующие материалы.

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Теги: дональд трамп, Роберт Мюллер, вмешательство в выборы
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