Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трамп оправдывает свое приглашение Путину в G7 "здравым смыслом"

Трамп оправдывает свое приглашение Путину в G7 "здравым смыслом" - Фото
Дональд Трамп (ЕРА)
03.06.2020, 19:34

Президент США отметил, что многие из обсуждаемых на саммитах G7 вопросов касаются России

Президент США Дональд Трамп заявил, что его приглашение президенту РФ Владимиру Путину присоединиться к Большой семерке продиктовано "здравым смыслом", так как с РФ в G7, по мнению Трампа, решение многих вопросом было бы более продуктивным. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Многие вещи, о которых мы говорим, касаются Путина", - сказал Трамп в интервью Fox News Radio, добавив, что если бы при этом присутствовал сам Путин, решение этих вопросов было бы более эффективным.

На выходных Трамп заявил о перспективе расширения G7, чтобы снова включить Россию, которая была исключена в 2014 году после оккупации Крымского полуострова. Президент США также пригласил Австралию, Южную Корею и Индию.

31 мая Трамп заявил, что откладывает саммит G7 и хочет пригласить лидеров других стран для участия в нем. В частности он сказал, что на саммит должны быть приглашены Индия, Австралия, Россия и Южная Корея.

Британское правительство выступило против возвращения России в качестве члена G7. Не поддерживает эту идею и Евросоюз.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
Россия дональд трамп владимир путин g7
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 