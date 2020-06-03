Трамп оправдывает свое приглашение Путину в G7 "здравым смыслом"

Дональд Трамп (ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его приглашение президенту РФ Владимиру Путину присоединиться к Большой семерке продиктовано "здравым смыслом", так как с РФ в G7, по мнению Трампа, решение многих вопросом было бы более продуктивным. Об этом сообщает Reuters.

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"Многие вещи, о которых мы говорим, касаются Путина", - сказал Трамп в интервью Fox News Radio, добавив, что если бы при этом присутствовал сам Путин, решение этих вопросов было бы более эффективным.

На выходных Трамп заявил о перспективе расширения G7, чтобы снова включить Россию, которая была исключена в 2014 году после оккупации Крымского полуострова. Президент США также пригласил Австралию, Южную Корею и Индию.

31 мая Трамп заявил, что откладывает саммит G7 и хочет пригласить лидеров других стран для участия в нем. В частности он сказал, что на саммит должны быть приглашены Индия, Австралия, Россия и Южная Корея.

Британское правительство выступило против возвращения России в качестве члена G7. Не поддерживает эту идею и Евросоюз.