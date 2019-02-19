Трамп определил статус Космических сил США

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Президент США Дональд Трамп подписал директиву о создании Космических сил, они не будут выделены в отдельный род Вооруженных сил США. Об этом сообщает Голос Америки.

Космические силы будут контролироваться ВВС США подобно тому, как Корпус морской пехоты США находится под наблюдением Военно-морских сил США. Первоначально Трамп хотел выделения КС в отдельный род войск, но чиновники ВВС настаивали, что это привело бы к росту бюрократии.

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Представитель Администрации Трампа заявил журналистам, что задача Космических сил отличается от функций нового Космического командования, решение о создании которого принял Конгресс и которое весной создаст Пентагон.

КС будут заниматься организацией, подготовкой и оснащением военных, которые занимаются космической безопасностью. А Космическое командование будет организовывать операции и управлять боевыми силами.

Сообщается, что деятельность Космических сил будет стоит США 73 миллиона долларов ежегодно в течение 5 последующих лет.

Окончательное решение о создании Космических сил примет Конгресс США. Они могут стать первым новым родом войск в США с 1947 года.

18 июня президент США Дональд Трамп подписал ряд приказов по космической политике Белого дома. В частности, он распорядился создать отдельное военное подразделение - Космические силы, а также приступить к решению проблемы скопившихся на орбите отходов исследовательской деятельности человека, которые летают вокруг Земли, как спутники.