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Трамп ответил на резолюцию по импичменту

Трамп ответил на резолюцию по импичменту - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)
31.10.2019, 18:38

Реакция президента США оказалась предсказуемой

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на резолюцию Палаты представителей США по следующей стадии импичмента. Об этом он написал в Twitter.

"Величайшая охота на ведьм в американской истории!" — написал Трамп.

Его дочь и советник Иванка Трамп также высказалась по этой теме. Она процитировала в Twitter третьего президента Томаса Джефферсона: "…окруженный врагами и шпионами, которые ловят и извращают каждое мое слово и фальсифицируют там, где факты не поддаются им".

"Некоторые вещи никогда не меняются, папа!" – добавила Иванка.

Сегодня Палата представителей Конгресса США одобрила следующую стадию расследования об импичменте Трампа.

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Иванка Трамп США дональд трамп импичмент
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