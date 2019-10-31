Трамп ответил на резолюцию по импичменту

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на резолюцию Палаты представителей США по следующей стадии импичмента. Об этом он написал в Twitter.

"Величайшая охота на ведьм в американской истории!" — написал Трамп.

Его дочь и советник Иванка Трамп также высказалась по этой теме. Она процитировала в Twitter третьего президента Томаса Джефферсона: "…окруженный врагами и шпионами, которые ловят и извращают каждое мое слово и фальсифицируют там, где факты не поддаются им".

"Некоторые вещи никогда не меняются, папа!" – добавила Иванка.

Сегодня Палата представителей Конгресса США одобрила следующую стадию расследования об импичменте Трампа.