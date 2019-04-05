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05.04.2019, 07:13

Трамп передумал насчет границы с Мексикой

Трамп передумал насчет границы с Мексикой - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Закрытие границы может вызвать катастрофические последствия для экономики США, предупредили советники американского лидера. И он к ним прислушался.

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Американский президент Дональд Трамп сегодня, 5 апреля, передумал насчет безотлагательного закрытия границы с Мексикой для остановки потоков нелегалов и наркотиков в США. Об своем решении он объявил после консультаций с экономистами в Белом доме и законодателями из Республиканской партии, пишет Голос Америки.

Агентство пишет, что собеседникам Трампа удалось убедить его в том, что возникнут серьезные риски для американской экономики, если границу перекроют.

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Ежемесячный суммарный транзит товаров и услуг через границу США-Мексика оценивается примерно в $1,7 млрд. Между странами ежедневно законно курсируют около 500 000 рабочих, студентов, покупателей и туристов.

"В последние дни президент сменил риторику в отношении властей Мексики, похвалив южного соседа за усиление борьбы с караванами нелегальных мигрантов, которые движутся в направлении США из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса", - пишет ГА.

Трамп дал властям Мексики 365 дней на решение проблем, и если с ними ничего не будет сделано, пригрозил повысить пошлины на импорт автомобилей из этой страны.

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Теги: Мексика, дональд трамп, стена
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