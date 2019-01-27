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27.01.2019, 12:30

Трамп пожертвовал $100 тыс зарплаты на исследование алкоголизма

Трамп пожертвовал $100 тыс зарплаты на исследование алкоголизма - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА) Фото: Фото - ЕРА

Это проблема коснулась его семьи в 1980-х годах

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Американский президент Дональд Трамп пожертвовал 100 тысяч долларов своей зарплаты президента на исследования алкоголизма и связанных с ним проблем со здоровьем. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Белого дома.

В администрации Трампа сообщили, что это вся его зарплата за третий квартал 2018 года. Он передал деньги американскому Национальному институту исследования алкоголизма.

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Издание отмечает, что Трамп не понаслышке знает об алкоголизме, эта проблема коснулась его семьи. Его старший брат Фред умер в 1980-х годах после длительной борьбы с этой зависимостью.

Перед избранием на пост президента, Трамп обещал не получать из бюджета зарплату в сумме 400 тысяч долларов. Однако, по американским законам, он не может от нее отказаться, а потому ежеквартальные выплаты он жертвует различным государственным организациям.

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Теги: дональд трамп, алкоголизм, белый дом, президент сша, пожертвование, исследование алкоголизма, зарплата трампа
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